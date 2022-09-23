В Одесской области сбили беспилотник «Шахид», скриншот видео

https://racurs.ua/n175053-iranskiy-shahid-sbili-nad-odessoy-video.html

Ракурс

Над центом Одеси сьогодні, 23 вересня, були помічені безпілотники «Шахід» іранського виробництва, які безпілотники російська армія використовує у війні проти України.

Принаймні одного з них збили сили ППО, повідомляє видання «Думская».

Момент влучання у безпілотник, котре, за попередньою інформацією, сталося в районі порту, потрапив на відео.

Водночас у місті зафіксовано ворожі влучання по цивільних об'єктах.

В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що Одесу атакували дронами-камікадзе з моря, одна людина загинула. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. Один дрон збили над морем.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, українські зенітні ракетні підрозділи знищили чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують як «Герань-2».

Джерело: «Думская»