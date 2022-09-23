Ракурсhttps://racurs.ua/
В Одесской области сбили беспилотник «Шахид», скриншот видео
Иранский «Шахид» сбили над Одессой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175053-iranskiy-shahid-sbili-nad-odessoy-video.htmlРакурс
Над центом Одеси сьогодні, 23 вересня, були помічені безпілотники «Шахід» іранського виробництва, які безпілотники російська армія використовує у війні проти України.
Принаймні одного з них збили сили ППО, повідомляє видання «Думская».
Момент влучання у безпілотник, котре, за попередньою інформацією, сталося в районі порту, потрапив на відео.
Водночас у місті зафіксовано ворожі влучання по цивільних об'єктах.
В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що Одесу атакували дронами-камікадзе з моря, одна людина загинула. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. Один дрон збили над морем.
Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, українські зенітні ракетні підрозділи знищили чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують як «Герань-2».
Джерело: «Думская»
.