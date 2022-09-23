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Скандальные «Харьковские соглашения» были подписаны в 2010 году, фото: BBC

Харьковские соглашения — суд разрешил арестовать двух министров времен Януковича

23 сен 2022, 15:10
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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України.





Їх підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією ЗМІ, йдеться про колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.

Наразі вони переховуються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду надає можливість ініціювати процедуру їхньої екстрадиції.

За даними слідства, екс-міністри у квітні 2010 року за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єром в порушення вимог законодавства та без проведення обов’язкової правової експертизи погодили проект угоди між Україною та росією щодо питань перебування Чорноморського флоту рф на території нашої держави.

Внаслідок таких дій у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту рф на території України, — наголошують у відомстві. — Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту російської федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

Источник: Ракурс


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