Скандальные «Харьковские соглашения» были подписаны в 2010 году, фото: BBC

https://racurs.ua/n175052-harkovskie-soglasheniya-sud-razreshil-arestovat-dvuh-ministrov-vremen-yanukovicha.html

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України.

Їх підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією ЗМІ, йдеться про колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.

Наразі вони переховуються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду надає можливість ініціювати процедуру їхньої екстрадиції.

За даними слідства, екс-міністри у квітні 2010 року за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єром в порушення вимог законодавства та без проведення обов’язкової правової експертизи погодили проект угоди між Україною та росією щодо питань перебування Чорноморського флоту рф на території нашої держави.