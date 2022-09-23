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Ракурс
Захваченная российская техника, фото: Генштаб ВСУ

Отстойники разбитой техники показал Генштаб ВСУ (ФОТО)

23 сен 2022, 14:39
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Генштаб ЗСУ показав, як виглядають відстійники розбитої техніки окупантів, які довелося влаштувати українським військовим під нещодавно звільненим Ізюмом.





Відповідні фото сьогодні, 23 вересня, опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

ЗСУ набили стільки ворожих машин лише в цьому районі, що ремонтним бригадам доведеться довго працювати, аби зняти всі вцілілі деталі, якими потім ремонтуватимуться українські танки, БМП, бронетранспортери, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що підбита техніка у цих відстійниках здебільшого є результатом бойової роботи української артилерії та танкістів.

Знімаємо запчастини, які вціліли, щоби мати для ремонту наших машин. Техніки вони позалишали немало, роботи достатньо, вистачає й машин, які окупанти замінували. Усе, що ціле, рано чи пізно знадобиться. Ті ж мотори, ті ж колінвали чи радіатори. Часто після бою пробиті саме радіатори, то добре, коли є заміна. А є й така техніка, де, наприклад, просто зняті паливні трубки, чи нема акумулятора, то таку техніку ми швидко запускаємо, — розповів воїн ЗСУ Анатолій.

Захоплена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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