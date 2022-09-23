Захоплена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175051-vidstiynyky-rozbytoyi-tehniky-pokazav-genshtab-zsu-foto.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ показав, як виглядають відстійники розбитої техніки окупантів, які довелося влаштувати українським військовим під нещодавно звільненим Ізюмом.

Відповідні фото сьогодні, 23 вересня, опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

ЗСУ набили стільки ворожих машин лише в цьому районі, що ремонтним бригадам доведеться довго працювати, аби зняти всі вцілілі деталі, якими потім ремонтуватимуться українські танки, БМП, бронетранспортери, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що підбита техніка у цих відстійниках здебільшого є результатом бойової роботи української артилерії та танкістів.