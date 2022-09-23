Відстійники розбитої техніки показав Генштаб ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175051-vidstiynyky-rozbytoyi-tehniky-pokazav-genshtab-zsu-foto.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ показав, як виглядають відстійники розбитої техніки окупантів, які довелося влаштувати українським військовим під нещодавно звільненим Ізюмом.
Відповідні фото сьогодні, 23 вересня, опубліковані на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.
ЗСУ набили стільки ворожих машин лише в цьому районі, що ремонтним бригадам доведеться довго працювати, аби зняти всі вцілілі деталі, якими потім ремонтуватимуться українські танки, БМП, бронетранспортери, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що підбита техніка у цих відстійниках здебільшого є результатом бойової роботи української артилерії та танкістів.
Знімаємо запчастини, які вціліли, щоби мати для ремонту наших машин. Техніки вони позалишали немало, роботи достатньо, вистачає й машин, які окупанти замінували. Усе, що ціле, рано чи пізно знадобиться. Ті ж мотори, ті ж колінвали чи радіатори. Часто після бою пробиті саме радіатори, то добре, коли є заміна. А є й така техніка, де, наприклад, просто зняті паливні трубки, чи нема акумулятора, то таку техніку ми швидко запускаємо, — розповів воїн ЗСУ Анатолій.