Викуплений у росіян бронеавтомобіль «Тигр» показали Кім та Марченко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175050-vykuplenyy-u-rosiyan-broneavtomobil-tygr-pokazaly-kim-ta-marchenko-video.htmlРакурс
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною регіону, показали російський бронеавтомобіль «Тигр».
Кім стверджує, що цей автомобіль викупили у рашистів за 5 тис. доларів США. Відповідне відео опубліковане у його Telegram-каналі.
Окупанти, краще не на «похороні» купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись до дому та купити собі ту Ладу, — зазначив Кім.
Викуплений «Тигр» допрацюють і згодом відправлять у бій.
Зазначається, що невдовзі очікується проведення ще кількох таких «спецоперацій» із закупівлі російської техніки.
Telegram-канал «Николаевский Ванек», на якій посилається Кім, наводить «прайс-лист» на російську техніку. Окрім «Тигрів», захисники України також готові придбати:
- танк — за 50 тис. дол.;
- БМП, БМД і т. д. — за 25 тис. дол.;
- РСЗВ — за 15 тис. дол.;
- САУ і т. д. — за 10 тис. дол.;
броньовані машини — за 5 тис. дол.
Продати російську техніку можна за таким алгоритмом:
- залишити її в якомусь місці неподалік від фронту;
- закинути на пошту vanek. nikolaev@protonmail.com координати цього місця, час, коли техніка буде там і відразу номер картки/рахунку, на яку слід перерахувати гроші. Можлива також оплата криптовалютою біткоїном;
- техніку забирають захисники України та перевіряють. Якщо все нормально — гроші йдуть на рахунок.
Російські матері та батьки, якщо Ваш родич зараз перебуває в Україні і прямо ДУЖЕ потрібно заробити — передайте цей пост, — наголошується у відповідному повідомленні в цьому Telegram-каналі. — Щоб людина зрозуміла, що заробляти можна і без вбивства людей.