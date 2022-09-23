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Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: «Укрінформ»
70 автомобілів пошкодила російська ракета у Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175049-70-avtomobiliv-poshkodyla-rosiyska-raketa-u-zaporijji-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі російська ракета влучила на територію автостоянки. В результаті зруйнувана автомийка та пошкоджені близько 70 приватних автомобілів.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
Скло вилетіло, двері та верх авто погнуті. Естетичний вигляд машина втратила, відновлювати її ніхто не буде, — розповів власник одного з автомобілів.
Зазначається, що на місці влучання ракети залишилась величезна вирва, глибиною близько п’яти метрів.
В ніч на сьогодні, 23 вересня, рашисти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет. В результаті зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури та пошкоджені будинки. Наразі відомо щодо трьох постраждалих, яких госпіталізували з легкими травмами.
Джерело: «Укрінформ»
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