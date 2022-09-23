Последствия российского удара по Запорожью, фото: «Укринформ»

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У Запоріжжі російська ракета влучила на територію автостоянки. В результаті зруйнувана автомийка та пошкоджені близько 70 приватних автомобілів.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Скло вилетіло, двері та верх авто погнуті. Естетичний вигляд машина втратила, відновлювати її ніхто не буде, — розповів власник одного з автомобілів.

Зазначається, що на місці влучання ракети залишилась величезна вирва, глибиною близько п’яти метрів.

В ніч на сьогодні, 23 вересня, рашисти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет. В результаті зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури та пошкоджені будинки. Наразі відомо щодо трьох постраждалих, яких госпіталізували з легкими травмами.

Джерело: «Укрінформ»