Последствия обстрелов в Торецке, фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n175048-v-torecke-v-rezultate-obstrelov-obrushilis-dva-etaja-doma-19-chelovek-spasli-foto.html

Ракурс

У місті Торецьку Донецької області внаслідок російського ракетного удару обвалилися два верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку.

Загиблих в результаті цього інциденту немає, рятувальники врятували 19 людей, серед них двоє дітей. Одного чоловіка госпіталізували до лікарні у Костянтинівці. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 вересня, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10, — зазначає Кириленко.

Очільник ОВА наголошує, що цей інцидент — черговий приклад того, що евакуація рятує життя.

Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо — із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку, — наголошує він. — Не легковажте! Евакуюйтеся — усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно. Телефонуйте — 0988903318.

У ДСНС зазначають, що внаслідок цього ракетного удару сталося руйнування восьмого та дев’ятого поверхів другого під’їзду багатоповерхівки.

В квартирах на 4 та 5 поверхах опинилися заблоковані люди, яких врятували Торецькі рятувальники. Аварійно-рятувальні роботи тривали 5 годин, — зазначають у відомстві.

На жаль, внаслідок інших російських обстрілів у Торецьку загинули дві людини — росіяни пошкодили двоповерховий будинок, магазин та інші будівлі.