Более 390 детей стали жертвами российского нападения на Украину

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В Україні вже 391 дитина загинула внаслідок масштабної російської агресії.

Ще щонайменше 771 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 400;

Харківській області — 229;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 47;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

22 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області поранено 15-річну дівчину;

22 вересня внаслідок обстрілу окупантами міста Куп’янськ Харківської області поранено двох дітей віком сім та 13 років;

21 вересня через обстріл міста Куп’янськ Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.