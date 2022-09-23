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Более 390 детей стали жертвами российского нападения на Украину

391 ребенок стал жертвой российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

23 сен 2022, 11:36
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В Україні вже 391 дитина загинула внаслідок масштабної російської агресії.





Ще щонайменше 771 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 400;
  • Харківській області — 229;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 47;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 22 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області поранено 15-річну дівчину;
  • 22 вересня внаслідок обстрілу окупантами міста Куп’янськ Харківської області поранено двох дітей віком сім та 13 років;
  • 21 вересня через обстріл міста Куп’янськ Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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