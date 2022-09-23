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Более 390 детей стали жертвами российского нападения на Украину
391 ребенок стал жертвой российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175046-391-rebenok-stal-jertvoy-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 391 дитина загинула внаслідок масштабної російської агресії.
Ще щонайменше 771 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 400;
- Харківській області — 229;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 47;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 22 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Торецьк Донецької області поранено 15-річну дівчину;
- 22 вересня внаслідок обстрілу окупантами міста Куп’янськ Харківської області поранено двох дітей віком сім та 13 років;
- 21 вересня через обстріл міста Куп’янськ Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
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