Массовое захоронение вблизи Изюма показали на спутниковых фото

Массовое захоронение вблизи Июма показали на спутниковых фото. Фото: АР

https://racurs.ua/n174862-massovoe-zahoronenie-vblizi-izuma-pokazali-na-sputnikovyh-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого Ізюма Харківської області, опублікувала американська компанія Maxar Technologies.

На фото з супутника зафіксували масове поховання, яке влаштували російські солдати під час окупації міста. Перший знімок був зроблений у березні 2022 року, а інший — у серпні. На другій світлині помітно, що у зеленій зоні з’явилося кладовище. Могили розташовані у глибині, далі від дороги. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Нагадаємо, 16 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на місці масового поховання виявили понад 400 тіл — люди з ознаками тортур, загиблі від ракетних обстрілів, діти та військові Збройних сил України.

ООН хоче відправити до звільненого Ізюма команду фахівців для перевірки інформації про масові поховання. Команда планує відвідати місто найближчим часом.

У Вашингтоні заявили, звірства росіян в Ізюмі є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель шокований виявленими звірствами і рішуче засудив дії росіян. Боррель наголосив, що росія та всі причетні до цього понесуть відповідальність, а ЄС підтримує всі зусилля задля цього.