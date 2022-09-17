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Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами. Фото: Генштаб

Испания передала Украине пять самолетов с боеприпасами — Генштаб

17 сен 2022, 16:20
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Військову допомогу Іспанія надала Україні — у вересня відправлено вже п’ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. За останні дні було виправлено чотири рейси зі зброєю.





Літак Повітряно-космічних сил Збройних сил Іспанії 9 вересня Т-23 вилетів з авіабази «Торрехон-де-Ардос» у Мадриді й транспортував до України боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази «Роті"у Кадісі. Про це 17 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загалом вантажі, транспортування яких було здійснено в ці дні, складають 75 піддонів великокаліберних боєприпасів. Крім того, іспанська сторона відправила Україні вантажівку з медичними засобами та ще 20 машин зі спорядженням.

Всі ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу, — заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час празької зустрічі зі своїми європейськими колегами.

Іспанія відправила Україні п’ять літаків із боєприпасами. Фото: Генштаб

Іспанія відправила Україні п’ять літаків із боєприпасами. Фото: Генштаб

Іспанія відправила Україні п’ять літаків із боєприпасами. Фото: Генштаб

Іспанія відправила Україні п’ять літаків із боєприпасами. Фото: Генштаб

Нагадаємо, новий пакет американської військової допомоги Україні включає ракети GMLRS для реактивних систем М270 та М142, додаткові чотири гаубиці зі 105-мм калібром та 36 тис. снарядів, протирадіолокаційні ракети HARM, 100 броньованих автомобілів HMMWV, 50 броньованих машин швидкої допомоги, 5 тис. протитанкових систем, гранатомети, стрілецьку зброю та 1,5 млн патронів.

Источник: Ракурс


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