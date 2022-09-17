Испания отправила Украине пять самолетов с боеприпасами. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174861-ispaniya-otpravila-ukraine-pyat-samoletov-s-boepripasami-genshtab.html

Ракурс

Військову допомогу Іспанія надала Україні — у вересня відправлено вже п’ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. За останні дні було виправлено чотири рейси зі зброєю.

Літак Повітряно-космічних сил Збройних сил Іспанії 9 вересня Т-23 вилетів з авіабази «Торрехон-де-Ардос» у Мадриді й транспортував до України боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази «Роті"у Кадісі. Про це 17 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загалом вантажі, транспортування яких було здійснено в ці дні, складають 75 піддонів великокаліберних боєприпасів. Крім того, іспанська сторона відправила Україні вантажівку з медичними засобами та ще 20 машин зі спорядженням.

Всі ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу, — заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час празької зустрічі зі своїми європейськими колегами.

Нагадаємо, новий пакет американської військової допомоги Україні включає ракети GMLRS для реактивних систем М270 та М142, додаткові чотири гаубиці зі 105-мм калібром та 36 тис. снарядів, протирадіолокаційні ракети HARM, 100 броньованих автомобілів HMMWV, 50 броньованих машин швидкої допомоги, 5 тис. протитанкових систем, гранатомети, стрілецьку зброю та 1,5 млн патронів.