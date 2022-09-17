Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву, погиб ребенок. Фото:

https://racurs.ua/n174860-okkupanty-ubili-11-letnuu-devochku-rebenok-pogib-v-rezultate-obstrela-chugueva.html

Ракурс

Країна-агресор росія вбила ще одну безневинну українську дитину.

Сьогодні, 17 вересня, окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. Поранення дістала 11-річна дівчинка, її госпіталізували. Згодом дитина померла в лікарні. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив YouTube.

Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла, — написав він.

Очільник області додав, що ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, її стан — середньої тяжкості.

Нагадаємо, 17 вересня російські окупанти вдарили двома ракетами із зенітно-ракетних систем С-300 по Індустріальному району Харкова. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували загоряння.