США предоставили Украине 1,5 млрд долл. грантовой помощи. Фото: pmg.ua

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Ракурс

Грант у розмірі 1,5 млрд дол. отримала Україна від Сполучених Штатів Америки.

Це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку. Останній грант спрямують для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Про це 17 вересня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

У Міністерстві фінансів додали, що кошти були надані в рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором, — цитує прес-служба міністра фінансів Сергія Марченка.

Нагадаємо, у вересні Рада ЄС та Європарламент схвалили пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Перший транш в розмірі 1 млрд євро надійшов у липні.