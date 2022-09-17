Подбитый российских танк, фото: «Трибун»

https://racurs.ua/n174858-skrytaya-mobilizaciya-v-rossiyskom-tanke-sgoreli-molodye-mariupolcy-iz-pojarnoy-ohrany.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі вчора, 16 вересня, померли двоє місцевих жителів 2003 та 2004 років народження, госпіталізованих до міської лікарні із сильними опіками (враження понад 80% шкіри).

Такі опіки вони отримали в палаючому російському танку — в армію рашистів чоловіки потрапили вже після окупації міста. Про це сьогодні, 17 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Потрапили в армію через приховану мобілізацію в «пожарні інспектори». Блискавична, але надкоротка кар'єра, — наголошує Андрющенко.

Можна і далі заперечувати відсутність скритої мобілізації та горіти в російських танках. А можна дослухатись голосу розуму та евакуюватись в безпеку, — додає радник мера.

Андрющенко також висловив вдячність жителям окупованого міста, які не долучилися до здавання крові на потреби рашистів.