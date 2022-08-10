Оккупанты начали скрытую мобилизацию в Мариуполе. Фото: ТАСС

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Прихована мобілізація розпочалася в окупованому російськими військами Маріуполі.

Жителі міста почали отримувати смс з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт. До такої тактики загарбники вже вдавалися в Донецьку. Про це 10 серпня повідомила міська рада Маріуполя у Telegram.

Маріупольські чиновники вважають, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показувати по своїх пропагандистських каналах. Міськрада закликала людей не вестися на такі пропозиції, оскільки окупанти збирають людей, щоб відправити їх на фронт у якості гарматного м’яса.

Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну, — порадили чиновники.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки раніше заявили, що у росії, через значні втрати, які зазнала російська армія в ході масштабного вторгнення в Україну, здійснюється прихована мобілізація.