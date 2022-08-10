Масштабный пожар в российском ейске — загорелось нефтехранилище (ФОТО)https://racurs.ua/n173570-masshtabnyy-pojar-v-rossiyskom-eyske-zagorelos-neftehranilische-foto.htmlРакурс
Масштабна пожежа виникла на території одного з російських міст.
єйск, який знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, у густому чорному диму через масштабну пожежу на місцевому нафтосховищі. Про це 10 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Напевно теж хтось невдало кинув недопалок, — йдеться в повідомленні.
Як відомо, єйськ знаходиться в Краснодарському краї, на березі Азовського моря і є важливим логістичним пунктом. Саме з цього міста, за словами Андрющенка, окупанти планували завозити боєприпаси в Маріупольський порт. Також на території єйська знаходиться авіаційний термінал.
Нагадаємо, 10 серпня в окупованому Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки пролунала низка вибухів. Аеродром «Сакі» — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. На цьому аеродромі на момент вибухів перебували винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.