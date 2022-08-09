В оккупированном Крыму 9 августа вспыхнул пожар на авиабазе вблизи Новофедоровки

https://racurs.ua/n173561-udar-po-aviabaze-v-krymu-nanesli-orujiem-ukrainskogo-proizvodstva-new-york-times.html

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Вибухи на авіабазі поблизу Новофедорівки в окупованому Криму, котрі пролунали сьогодні, 9 серпня, стали наслідком удару, за яким стояли українські сили.

Про це повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на «високопоставленого українського військового».

Тип зброї, з якої було завдано удару, співрозмовник видання не розголошував, проте зазначив, що «використовувався пристрій виключно українського виробництва».

Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному напрямку, — зазначило джерело видання.

У New York Times зазначають, що Україна, має небагато видів зброї, яка може досягти півострова, окрім літаків, котрим для цього потрібно уникнути потужної протиповітряної оборони рф на півострові, який російський диктатор володимир путін вважає своєю «священною землею».

Нагадаємо, ЗМІ опублікували супутникове фото аеродрому в Криму, зроблене за кілька годин до вибухів.

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