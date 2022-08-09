Попасную восстанавливать «нет смысла», заявили оккупанты

Попасную восстанавливать «нет смысла», заявили оккупантыhttps://racurs.ua/n173560-popasnuu-vosstanavlivat-net-smysla-zayavili-okkupanty.htmlРакурс
Окупанти заявили, що не планують вживати заходів для відбудови знищеного ними в ході бойових дій навесні цього року міста Попасна Луганської області.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очільника терористичної організації «ЛНР» Леоніда Пасічника.
Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливого сенсу немає — місто зруйноване практично повністю, — заявив Пасічник.
Невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року рашисти почали обстрілювати Попасну. В ході бойових дій у другій половині квітня під прикриттям запеклих артобстрілів їм вдалося захопити половину міста. Тоді очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що «вцілілі будинки у Попасній відсутні».
8 травня українським військовим довелось відійти з міста і Попасна опинилася під російською окупацією.
Гайдай сьогодні, 9 серпня, на своїх сторінках у соцмережах зазначив, що мешканці Луганщини повертаються до своїх домівок на окупованих територіях, тільки щоб забрати речі, адже залишатися в захоплених рашистами містах неможливо.
Комунікацій немає і ніхто їх не поверне, міста втопають у смітті та трупах; інфекції, як російські снаряди, теж скоро почнуть вбивати, залишки будинків не витримують і обвалюються… — наголошує чиновник. — Росіяни перетворили Луганську область на руїни і повернули туди Кам’яний вік.