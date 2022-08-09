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Рашисты уничтожили город Попасная Луганской области, фото: социальные сети

Попасную восстанавливать «нет смысла», заявили оккупанты

9 авг 2022, 21:58
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Окупанти заявили, що не планують вживати заходів для відбудови знищеного ними в ході бойових дій навесні цього року міста Попасна Луганської області.





Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очільника терористичної організації «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, тому що особливого сенсу немає — місто зруйноване практично повністю, — заявив Пасічник.

Невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року рашисти почали обстрілювати Попасну. В ході бойових дій у другій половині квітня під прикриттям запеклих артобстрілів їм вдалося захопити половину міста. Тоді очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що «вцілілі будинки у Попасній відсутні».

8 травня українським військовим довелось відійти з міста і Попасна опинилася під російською окупацією.

Гайдай сьогодні, 9 серпня, на своїх сторінках у соцмережах зазначив, що мешканці Луганщини повертаються до своїх домівок на окупованих територіях, тільки щоб забрати речі, адже залишатися в захоплених рашистами містах неможливо.

Комунікацій немає і ніхто їх не поверне, міста втопають у смітті та трупах; інфекції, як російські снаряди, теж скоро почнуть вбивати, залишки будинків не витримують і обвалюються… — наголошує чиновник. — Росіяни перетворили Луганську область на руїни і повернули туди Кам’яний вік.

Источник: Ракурс


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