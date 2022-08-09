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Ракурс
Стивен Сигал, фото: социальные сети

Стивена Сигала российские пропагандисты привезли в Еленовку (ФОТО)

9 авг 2022, 21:24
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Стівена Сігала, колись популярного голлівудського актора, котрий у 2016 році отримав паспорт рф, російські пропагандисти привезли на тимчасово окупований Донбас.





Фотознімки з актором, зроблені на окупованій території, у своєму Telegram-каналі опублікував кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

На одному з них Сігал тримає в руках те, що Соловйов називає «уламками ракети від РСЗВ HIMARS».

Сігал, зокрема, побував на руїнах колонії в Оленівці Донецької області, де рашисти вбили полонених українських військових, котрих там утримували.

За словами Соловйова, там Сігал поспілкувався з полоненими українськими військовими та «поставив їм незручні питання».

Очільник донецьких терористів Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі повідомив, що Сігал «знімає документальний фільм про війну на Донбасі», в якому планує подати потрібну окупантам точку зору.

Стівен Сігал, фото: соціальні мережі

Источник: Ракурс


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