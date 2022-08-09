Стивен Сигал, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n173559-stivena-sigala-rossiyskie-propagandisty-privezli-v-elenovku-foto.html

Ракурс

Стівена Сігала, колись популярного голлівудського актора, котрий у 2016 році отримав паспорт рф, російські пропагандисти привезли на тимчасово окупований Донбас.

Фотознімки з актором, зроблені на окупованій території, у своєму Telegram-каналі опублікував кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

На одному з них Сігал тримає в руках те, що Соловйов називає «уламками ракети від РСЗВ HIMARS».

Сігал, зокрема, побував на руїнах колонії в Оленівці Донецької області, де рашисти вбили полонених українських військових, котрих там утримували.

За словами Соловйова, там Сігал поспілкувався з полоненими українськими військовими та «поставив їм незручні питання».

Очільник донецьких терористів Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі повідомив, що Сігал «знімає документальний фільм про війну на Донбасі», в якому планує подати потрібну окупантам точку зору.