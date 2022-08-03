Конвейер допросов и подрыв - украинская разведка раскрыла обстоятельства убийства "азовцев" в Еленовке

https://racurs.ua/n173350-konveyer-doprosov-i-podryv-ukrainskaya-razvedka-raskryla-obstoyatelstva-ubiystva-azovcev.html

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Українська розвідка встановила деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у тому числі зі складу полку «Азов».

В Головному управлінні розвідки Міноборони 3 серпня повідомили, що допити полонених проводили слідчі так званого «мдб днр» спільно з представниками ПВК «Вагнера» та фсб рф.

Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої.

Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів, — йдеться у повідомленні.

Якби українські воїни заговорили, представники фсб планували залучити українських полонених до знімань у проросійських репортажах ТБ. Під час ефірів полонені визнали б нібито скоєні ними «злочини, звірства проти місцевого населення». Російські нацисти тиснули на «азовців», щоб ті зреклися своїх поглядів і нібито засудили керівництво України.

В ГУР повідомили, що допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

При цьому росіяни не мали наміру здійснювати обмін військовополоненими. Їхнє знищення відбулося, щоб приховати неналежні умови та форми допиту (це могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді).

Мінування місця утримання українських бійців в Оленівці здійснили бойовики ПВК «Вагнера». Вони використали легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні і загибелі понад 50 «азовців».

Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.