Учения армии КНР охватят Тайвань в кольцо из шести зон

https://racurs.ua/n173349-ucheniya-armii-knr-ohvatyat-tayvan-v-kolco-iz-shesti-zon-karta.html

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Китай у день візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню оголосив про проведення військових навчань.

Вони пройдуть у територіальних водах острова. Карту навчань опублікувало 3 серпня видання The New York Times.

Армія КНР створить шість зон навколо Тайваню. Навчання поблизу острова триватимуть з 4 по 7 серпня.

Якщо поглянути на карту, то деякі із зон навчань перетинаються з територіальними водами острова. Наприклад, один з районів навчань розміщений за 19 км від Гаосюна — південного портового міста Китайської Республіки на Тайвані.

Кораблі та літаки повідомлені про заборону перетинати ці зони «з міркувань безпеки».

В заяві Народно-визвольної армії Китаю повідомляють, що військово-морські та повітряні навчання включатимуть «дальню бойову стрільбу».

В Міністерстві національної оборони Тайваню назвали їх спробую блокади острова.

Focus Taiwan так цитує речника відомства Сунь Лі-фана:

Нераціональні дії Китаю поставлять під загрозу безпеку міжнародних водних шляхів. А також кинуть виклик міжнародному порядку, порушать статус-кво в Тайванській протоці та загрожуватимуть регіональній безпеці.

Нагадаємо, 2 серпня увесь світ стежив за приземленням літака зі спікером Палати представників США. Приліт Пелосі до Китайської Республіки спричинив виліт винищувачів армії КНР у Тайванську протоку, а також реакцію на це з боку авіації США.

Міністерство оборони Тайваню підвищило рівень своєї бойової готовності з ранку вівторка до полудня четверга.