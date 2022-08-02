Україна досі не отримала офіційних списків загиблих в Оленівці

https://racurs.ua/ua/n173300-ukrayina-dosi-ne-otrymala-oficiynyh-spyskiv-zagyblyh-v-olenivci.html

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Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.

Про це 2 серпня заявив представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до рф стосовно надання списків загиблих поранених внаслідок цього теракту, який було вчинено окупантами, а також щодо повернення тіл загиблих українських захисників. Офіційних відповідей в рамках міжнародного права, Женевської конвенції росіяни досі не надали, — сказав посадовець в ефірі національного телемарафону.

рф 1 серпня заявила, що готова повернути тіла загиблих українських військовополонених в Оленівці «після завершення розслідування». Скільки потрібно часу на таке «розслідування», росіяни не кажуть.

Також за словами українського омбудсмена, ООН не відповідає на запити української сторони щодо вибуху в колонії.