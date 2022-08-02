Росіяни перекидають війська на Запоріжжя і припиняють наступ на Слов’янськ - війна в Україні

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Росіяни перекидають війська на Запоріжжя і припиняють наступ на Слов’янськ
Росіяни перекидають війська на Запоріжжя і припиняють наступ на Слов’янськ (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n173299-rosiyany-perekydaut-viyska-na-zaporijjya-i-prypynyaut-nastup-na-slov-yansk-karta.htmlРакурс
Збройні сили України, ймовірно, зможуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, а росія продовжує перекидати свої війська з північної частини Донецької області, аби підтримувати оборонні позиції на півдні.
Також, згідно з дослідниками американського Інституту війни (ISW), росія перекидає війська з півночі Донецької області до Запоріжжя та припиняє наступальну кампанію на Слов’янськ. Саме ці маневри, ймовірно, створять можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, вважають аналітики ISW.
Аналітики припускають, що саме це і послабить сили окупантів у напрямку Слов’янська.
Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку, попереджає начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, там зараз спостерігається певний маневр рашистських військових, який може свідчити про накопичення сил або для утримання оборони, або для здійснення наступу.
В ISW стверджують, що наземні операції в населених пунктах на південь і на південний схід від Бахмута для росіян були безуспішним. Росіяни не заявляли про будь-які територіальні здобутки поблизу Авдіївки, адже атаки на Авдіївку та Піски успіху не мали.
Повідомляється також, що російські чиновники не виплачують обіцяні виплати добровольчому батальйону «Атал» Чуваської Республіки.
Кремль віддає перевагу пропаганді та фіктивним референдумам, а не відбудові окупованих українських територій.
Крім того, окупанти намагаються стримати та придушити партизанський рух на тимчасово окупованих територіях.
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