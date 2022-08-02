Росіяни перекидають війська на Запоріжжя і припиняють наступ на Слов’янськ - війна в Україні

Росіяни перекидають війська на Запоріжжя і припиняють наступ на Слов’янськ

https://racurs.ua/ua/n173299-rosiyany-perekydaut-viyska-na-zaporijjya-i-prypynyaut-nastup-na-slov-yansk-karta.html

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Збройні сили України, ймовірно, зможуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, а росія продовжує перекидати свої війська з північної частини Донецької області, аби підтримувати оборонні позиції на півдні.

Також, згідно з дослідниками американського Інституту війни (ISW), росія перекидає війська з півночі Донецької області до Запоріжжя та припиняє наступальну кампанію на Слов’янськ. Саме ці маневри, ймовірно, створять можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, вважають аналітики ISW.

Аналітики припускають, що саме це і послабить сили окупантів у напрямку Слов’янська.