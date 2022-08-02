Медведєв написав про геноцид росіян у Казахстані та Грузію-частину росії. Його помічник заявив про злом

https://racurs.ua/ua/n173298-medvediev-napysav-pro-genocyd-rosiyan-u-kazahstani-ta-gruziu-chastynu-rosiyi-yogo-pomichnyk.html

Ракурс

У соцмережі «Вконтакте» дмитра медведєва з’явився пост про те, що Грузія має стати частиною росії, а у Казахстані влаштували геноцид росіян.

Згодом помічник екс-президента росії та першого заступника голови ради безпеки рф повідомив «РИА Новости», що сторінку кремлівського алкоголіка зламали.

За його словами, з тим, хто зламав сторінок, «розберуться адміністрація соцмережі».

У ніч на 2 серпня на сторінці медведєва з’явився запис, автор якого розмірковує про відновлення кордонів росії і висловлюється про країни-сусіди рф.

Увага на запис, який видалили вже через 10 хвилин, звернула Ксенія Собчак, яка опублікувала скріншот повідомлення.

Про т. е. , чи справді соратник путіна написав пост, чи йдеться про злом його сторінки, невідомо. Сам заступник голови ради безпеки рф ситуацію поки не коментував.

У пості йдеться, що «після звільнення Києва та всіх територій Малоросії від банд націоналістів Русь знову стане єдиною».

Ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються, — пише автор запису.

У публікації сказано, що до 1801 року Грузії не існувало, вона з’явилася тільки в межах Російської імперії.

Північна і Південна Осетії, Абхазія і території Грузії, що залишилися, можуть бути об'єднані тільки у складі єдиної держави з росією, — йдеться в записі.

У пості також є кілька слів про Казахстан. Мовляв, це «штучна держава» та «колишні російські території», а влада країни переселяє різні етнічні групи, що «можна класифікувати як геноцид росіян».

Ми не маємо наміру закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни, не буде порядку, — сказано наприкінці повідомлення.

У червні на сайті московитського видання «Известия» з’явилася стаття за підписом першого заступника глави адміністрації президента рф сергія кирієнка, яка зникла з сайту видання через деякий час після публікації. Автор, зокрема, написав, що «вся росія відновлюватиме Донбас, зруйнований фашистами», і на це підуть трильйони рублів. «Известия» заявили, що сайт видання зламали.