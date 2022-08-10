рф создала новое крупное формирование для войны в Украине. Фото:

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Країна-агресор росія зосереджена не лише на посиленні наступу на Донбасі, але й над зміцненням оборони на півдні України.

Для продовження війни рф створила нове велике формування сухопутних військ — 3-й армійський корпус (3 АК), що базується в муліно, в нижегородській області на схід від москви. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

У розвідці зазначають, що росія, ймовірно, планує сформувати значну частину цього армійського корпусу з нещодавно сформованих «добровольчих» батальйонів, які формуються по всій країні і об'єднують новобранців з одних і тих же районів. Потенційним новобранцям пропонують великі гроші за участь у війні проти України. Таку інформацію підтвердили російські політики. Командування вербує чоловіків у віці до 50 років, які мають тільки середню освіту.

Зазвичай корпус армії рф складається з 15−20 тис. військовослужбовці. У британській розвідці вважають, що росіянам буде важко довести чисельність 3 АК до цього рівня, бо росіяни не надто готові воювати проти України. Британці наголошують, що ефект 3 АК навряд чи буде вирішальним для цієї війни.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що для наступу на Миколаїв країна-агресор перекинула в південні регіони України, які знаходяться під тимчасовим контролем москви, велику кількість живої сили. З Донбасу та Криму стягнули майже 25 тис. військових.