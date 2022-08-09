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Ракурс
Вибухи на авіабазі в Новофедорівці, скріншот відео

Вибухи в Криму — яка техніка була на авіабазі в Новофедорівці, розповіли ЗМІ (ФОТО)

9 сер 2022, 18:22
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У Криму на авіаційному полігоні біло окупованої Новофедорівки сьогодні в другій половині дня пролунала низка вибухів. Цей аеродром — одне з летовищ, з яких російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.





Після окупації півострова на аеродромі розмістили 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомилаи автор та ведуча програми «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька.

Журналістка також опублікувала фотознімок сервісу Planet Labs, який був зроблений сьогодні, 9 серпня об 11.10 за київським часом — приблизно за чотири години до вибухів.

На ньому можна побачити склади та численну військову авіацію, що на той момент розташовувалася на аеродромі в Новофедорівці.

Авіабаза в Новофедорівці, фото: Наталія Седлецька

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, очевидці чули десять вибухів, які пролунали в Новофедорівці.

Джерело: Ракурс


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