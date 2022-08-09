У Криму в районі авіабази лунають вибухи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173552-u-krymu-v-rayoni-aviabazy-lunaut-vybuhy-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи.
Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють про серію вибухів у районі військового аеродрому у розташованому поблизу Сак селищі Новофедорівка.
Вже з’явилися фото та відео, котрі показують наслідки вибухів.
За повідомленнями ЗМІ, з розташованої на чорноморському узбережжі Новофедорівки почали масово тікати туристи та місцеві жителі, на виїзді утворилися затори.
Очільник кримської окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив факт «кількох вибухів у районі Новофедорівки», проте їхні причини вказувати не став.
Telegram-канал Mash з посилання на очевидців повідомив, що у Новофедорівці горять склади з боєприпасами та злітна смуга. За словами очевидців, пролунали десять вибухів.
Водночас в міноборони рф вже заявили, що причиною вибухів нібито стала детонація авіаційних боєприпасів.
На обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів, — заявили у відомстві. — За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було.