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Ракурс
Українські військові завдали кілька ударів по Антонівському мосту, фото: Lenta.ua

Удар по Антонівському мосту налякав окупантів — з Херсона вивозять родини рашистів

9 сер 2022, 16:42
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У Херсоні серед російських окупантів почалася паніка, спровокована нещодавніми ударами ЗСУ по Антонівському мосту через Дніпро.





Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук Херсонської ОВА.

Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, російські пропагандисти опублікували відео, котре показує вирви, які утворилися на Антонівському мосту внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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