Курт Волкер, фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n173550-ukrayina-do-kincya-roku-poverne-deyaki-kluchovi-terytoriyi-volker.html

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Україна до кінця 2022 року здійснить успішний контрнаступ й поверне під свій контроль «деякі ключові території».

Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив про це в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

А наступного року ми побачимо нові спроби України вибити росіян зі своєї землі, напевно, теж, до певної міри, успішні, — додав він. — Але ми не знаємо, як довго це триватиме, наскільки важко це буде, не знаємо, що відбудеться у цей час з росією, чи зміниться вона.

За оцінками Волкера, скоріше за все до кінця року можна буде побачити зміну на фронті, передусім на півдні — Херсон, Запорізька область, можливо також навколо Харкова.

Але повернення всієї території України напевно забере більше часу, — наголошує він.

Зима, вважає Волкер, вплине на події на фронті, але найбільше вона впливатиме на російську армію.

Росіяни далі від своєї землі, і їхнім військовим буде складніше отримувати постачання харчів, палива, зброї. Словом, у росіян буде складна зима, — наголошує він. — Це створює для України можливості вже взимку, а також означає, що навесні російська армія буде виснажена.

Щодо членства України в НАТО, то, за словами Волкера, говорити про це зараз — доки триває активна війна та при владі перебуває російський диктатор володимир путін — зарано.

Але щойно буде хоч якась стабільність — це питання постане, — наголосив Волкер. — Можливо, чекати доведеться багато років, а може відбутися інакше — щось станеться у Росії і вона вирішить забратися з України.

Волкер зазначає, що путін зараз «руйнує росію».

Він руйнує її військові потужності, її економіку, її політичний розвиток, і водночас бреше своїм громадянам про те, що відбувається. В один момент все може розвернутися, — вважає Волкер.

Джерело: «Європейська правда»