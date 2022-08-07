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Ракурс
ЗСУ ліквідували щонайменше 10 генералів рф – розвідка Британії

ЗСУ ліквідували щонайменше 10 генералів рф — розвідка Британії

7 сер 2022, 10:20
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Збройні сили України ліквідували щонайменше 10 російських генералів, ще шістьох топ-воєначальників, ймовірно, звільнили через невдалі дії армії воєнних злочинців рф. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному огляді.





Як вказує британська розвідка, ймовірних своїх посад в армії рф позбулися:

  • генерал-полковник олександр чайко, який у травні був звільнений з посади командувача Східним військовим округом рф;

  • генерал-полковник олександр журавльов, який з 2018 року командував Західним військовим округом рф, був відсутнім на святкуванні дня вмф у санкт-петербурзі. Ймовірно, його змінив на посаді генерал-лейтенант володимир кочєтков;

  • генерал олександр дворніков звільнений від загального командування російськими військами в Україні;

  • генерал сергій суровікін змінив генерала геннадія жидко на посаді командувача Південного угрупування військ.

Британська розвідка зазначає, що наслідки від звільнень посилюються втратою москвою щонайменше 10 генералів, які були ліквідовані в Україні. Все це сприяє тактичним і оперативним труднощам армії кремля.

Джерело: Ракурс


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