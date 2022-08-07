ВСУ ликвидировали не менее 10 генералов рф – разведка Британии

https://racurs.ua/n173470-vsu-likvidirovali-ne-menee-10-generalov-rf-razvedka-britanii.html

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Збройні сили України ліквідували щонайменше 10 російських генералів, ще шістьох топ-воєначальників, ймовірно, звільнили через невдалі дії армії воєнних злочинців рф. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному огляді.

Як вказує британська розвідка, ймовірних своїх посад в армії рф позбулися:

генерал-полковник олександр чайко, який у травні був звільнений з посади командувача Східним військовим округом рф;

генерал-полковник олександр журавльов, який з 2018 року командував Західним військовим округом рф, був відсутнім на святкуванні дня вмф у санкт-петербурзі. Ймовірно, його змінив на посаді генерал-лейтенант володимир кочєтков;

генерал олександр дворніков звільнений від загального командування російськими військами в Україні;

генерал сергій суровікін змінив генерала геннадія жидко на посаді командувача Південного угрупування військ.

Британська розвідка зазначає, що наслідки від звільнень посилюються втратою москвою щонайменше 10 генералів, які були ліквідовані в Україні. Все це сприяє тактичним і оперативним труднощам армії кремля.