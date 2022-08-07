путин делает все, чтобы превзойти фашизм Муссолини - The Washington Post

https://racurs.ua/n173469-putin-delaet-vse-chtoby-prevzoyti-fashizm-mussolini-the-washington-post.html

Ракурс

володимир путін — воєнний злочинець й президент росії, робить усе для того, щоб перевершити у фашизмі італійського диктатора Беніто Муссоліні, пише автор Джордж Вілл для The Washington Post. Він вказує на шлях руйнівника парламентської демократії Італії та проводить паралелі з його кремлівським наслідувачем. Джордж Вілл також згадує матеріал видання The Economist, у якому вказується, що нинішній режим у росії ― це фашизм, а культ особистості спирається на насильство з боку держави.

Муссоліні теж використовував загони чорносердечників, щоб посіяти страх серед італійців. Культ особистості італійського диктатора спирався на відновленні величі Римської імперії, тоді як культ путіна обіцяє відродження СРСР. За обох режимів насилля заохочувалося і легітимізувалося, нагадує Вілл. Фашизм неможливо зупинити, оскільки він шириться і географічно, і вганяється вглиб, у приватне життя людей. Повномасштабне вторгнення рф в Україну й те, як путін заохочує росіян підтримувати його, і є розширенням фашизму вглиб та вшир. У цьому столітті фашизм може отримати більше шансів, ніж у попередньому, резюмує колумніст The Washington Post.

Як і в Італії часів Муссоліні, в росії путіна існує те, що The Economist називає «культурою жорстокості», де «домашнє насильство більше не є злочином», а «майже 30% росіян кажуть, що тортури повинні бути дозволені». Видання називає путінізм — фашизмом й киплячим варивом з образ і пострадянського приниження. Водночас явище геноциду, як стирання культурної ідентичності цілого народу, невблаганно витікає з фашизму.

Інший автор Ендрю Статтафорд у матеріалі для National Review зазначає, що росіяни не лише знищують українські культурні символи (церкви, пам’ятники тощо), вони примусово переселяють мільйони українців (зокрема, й дітей) до росії, щоб ті «забули свою ідентичність і свою мову». путінізм також заохочує громадськість демонструвати підтримку війни в Україні знаком «Z», який Economist називає «напівсвастикою».