Держави півдня Європи потайки закупляються російською нафтою напередодні ембарго

https://racurs.ua/ua/n173549-derjavy-pivdnya-ievropy-potayky-zakuplyautsya-rosiyskou-naftou-naperedodni-embargo.html

Ракурс

Покупці нафти в Південній Європі почали повертатися на ринок російської сирої нафти, щоб запастися сировиною перед тим, як запрацює нафтове ембарго ЄС.

Відвантаження російської сирої нафти до портів Італії та Туреччини за сім днів зросли до максимуму. Також вперше за останні чотири місяці зафіксували поставки в Іспанію та Грецію, повідомляє Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що вантажні судна намагалися приховати інформацію про те, звідки вони отримали сиру нафту.

Покупці нафти в Південній Європі почали повертатися на ринок російської сирої нафти, щоб запастися сировиною перед тим, як запрацює нафтове ембарго ЄС, вважають у Bloomberg.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росія обходить санкції щодо експорту нафти за допомогою Єгипту. Bloomberg писав, що влітку до Єгипту доставили 700 тис. барелів російської нафти. За кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати пальне з рф.

Термінал, побудований для перевалки сирої нафти, яка видобувається в західній пустелі Єгипту, і він дозволяє змішувати російську сировину з місцевою, таким чином надаючи можливість росії уникати нафтового ембарго.

За підрахунками аналітиків, лише на експорті вуглеводнів росія щодня заробляє до 1 млрд дол. Левова частка цих доходів — виторг від продажу нафти. Отже, навіть в умовах жорстких міжнародних санкцій кремль завдяки цьому може з лихвою компенсувати щоденні витрати на агресію проти України (за оцінками, день війни коштує кремлю до 900 млн дол). Тому нині чи не найактуальнішим для світової спільноти завданням є обмеження цього ресурсу через скорочення або й повну заборону постачань нафти й газу з росії.

росія у червні росія визнала, що нафтове ембарго негативно позначиться на її економіці.

Згідно із шостим пакетом санкцій 93% продажів нафти з росії до ЄС мають бути ліквідовані до 2022 року. Російське нафтове ембарго не охоплює весь імпорт через винятки: Угорщина, Чехія та Словаччина і далі купуватимуть російську нафту.

Прийнявши шостий пакет санкцій, країни Євросоюзу скоротять споживання близько 75% обсягів російської сирої нафти.