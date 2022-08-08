Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару по Антонівському мосту, скріншот відео

Обстріл Антонівського мосту — з’явилося відео з результатами удару ЗСУ

8 сер 2022, 18:38
999

Відео, демонструє результати нещодавнього удару по стратегічно важливому Антонівському мосту на тимчасово окупованій Херсонщині опублікували російські пропагандисти.





На ньому можна побачити, як загарбники «інспектують» міст після удару.

Стверджується, що на мосту виявлені чотири вирви від влучання ракет.

Нагадаємо, за даними голови Херсонської облради Юрія Соболевського, Антонівський міст внаслідок завданого по ньому в ніч на 8 серпня удару зазнав серйозних пошкоджень — окупанти перекрили його з двох боків й не пропускають місцевих жителів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів