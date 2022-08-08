Наслідки удару по Антонівському мосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173521-obstril-antonivskogo-mostu-z-yavylosya-video-z-rezultatamy-udaru-zsu.html

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Відео, демонструє результати нещодавнього удару по стратегічно важливому Антонівському мосту на тимчасово окупованій Херсонщині опублікували російські пропагандисти.

На ньому можна побачити, як загарбники «інспектують» міст після удару.

Стверджується, що на мосту виявлені чотири вирви від влучання ракет.

Нагадаємо, за даними голови Херсонської облради Юрія Соболевського, Антонівський міст внаслідок завданого по ньому в ніч на 8 серпня удару зазнав серйозних пошкоджень — окупанти перекрили його з двох боків й не пропускають місцевих жителів.