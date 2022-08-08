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Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів
Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів — Херсонська облрадаhttps://racurs.ua/ua/n173506-rosiyany-nervuut-i-perekryly-antonivskyy-mist-pislya-novyh-udariv-hersonska-oblrada.htmlРакурс
Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів.
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни перекрили Антонівський міст з двох боків після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.
За його даними, місцевих жителів до мосту не пускають — окупанти заведені та поводяться у спілкуванні з людьми неадекватно.
Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень.
Раніше «Ракурс» писав, що керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.
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