Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів

https://racurs.ua/ua/n173506-rosiyany-nervuut-i-perekryly-antonivskyy-mist-pislya-novyh-udariv-hersonska-oblrada.html

Ракурс

Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни перекрили Антонівський міст з двох боків після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.

За його даними, місцевих жителів до мосту не пускають — окупанти заведені та поводяться у спілкуванні з людьми неадекватно.

Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень.

Раніше «Ракурс» писав, що керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.