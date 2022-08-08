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Ракурс
Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів

Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів — Херсонська облрада

8 сер 2022, 11:57
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Росіяни нервують і перекрили Антонівський міст після нових ударів.





Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що росіяни перекрили Антонівський міст з двох боків після удару по ньому ЗСУ у ніч проти понеділка.

За його даними, місцевих жителів до мосту не пускають — окупанти заведені та поводяться у спілкуванні з людьми неадекватно.

Сам міст, за попередніми даними, зазнав серйозних пошкоджень.

Раніше «Ракурс» писав, що керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ЗСУ вночі вдарили по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.

Джерело: Ракурс


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