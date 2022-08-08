ППО збила російський "Калібр" над Одещиною, ракету запустили з субмарини

https://racurs.ua/ua/n173505-ppo-zbyla-rosiyskyy-kalibr-nad-odeschynou-raketu-zapustyly-z-submaryny.html

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У небі над Одеською областю ППО збила російську крилату ракету «Калібр», яку випустили з підводного човна у Чорному морі.

В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що російську ракету збили приблизно о 10.00. Нардеп Олексій Гончаренко у своїх соцмережах написав, що це сталося над Шабо — населеним пунктом поблизу Дністровського лиману.

Крім того, у соцмережах повідомляли і про роботу української ППО поблизу Умані, але офіційного підтвердження цієї інформації на момент виходу новини не було.

Повітряна тривога уранці 8 серпня була оголошена майже по всій території України.

ОНОВЛЕНО.

На Уманщині 8 квітня сили ППО збили ракету, внаслідок падіння її залишків пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, повідомив голова Черкаської ОВА Табурець.