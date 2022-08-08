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ПВО сбило российский "Калибр" над Одесщиной, ракету запустили с субмарины

ПВО сбила «Калибр» над Одесской областью, ракету запустила субмарина рф (ОБНОВЛЕНО)

8 авг 2022, 11:25
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У небі над Одеською областю ППО збила російську крилату ракету «Калібр», яку випустили з підводного човна у Чорному морі.





В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що російську ракету збили приблизно о 10.00. Нардеп Олексій Гончаренко у своїх соцмережах написав, що це сталося над Шабо — населеним пунктом поблизу Дністровського лиману.

Крім того, у соцмережах повідомляли і про роботу української ППО поблизу Умані, але офіційного підтвердження цієї інформації на момент виходу новини не було.

Повітряна тривога уранці 8 серпня була оголошена майже по всій території України.

ОНОВЛЕНО.

На Уманщині 8 квітня сили ППО збили ракету, внаслідок падіння її залишків пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, повідомив голова Черкаської ОВА Табурець.

Источник: Ракурс


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