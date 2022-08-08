Обещают зарплаты в сотни тысяч рублей - в 20 регионах рф набрали добровольцев в более чем 40 подразделений для войны в Украине

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Ракурс

Більш як у 20 регіонах росії створили добровольчі підрозділи для участі у війні в Україні.

З весни 2022 року влада рф створила понад 40 таких батальйонів, повідомила 8 серпня газета «Комерсант».

У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших — по два-три та більше. В одних випадках це мотострілецькі, танкові чи артилерійські батальйони та роти, в інших — підрозділи підтримки. Найчастіше їх формують виключно із мешканців одного регіону.

У всіх регіонах учасники добровольчих підрозділів підписують з міністерством оборони рф договори терміном від кількох місяців і набувають статусу контрактників.

Виплати, обіцяні добровольцям, залежать від регіону. В Омській області обіцяють зарплату 130 тис. рублів (приблизно 80 тис. грн станом на 8 серпня — «Ракурс»), в інших регіонах — понад 200 тис., а в Пермському краї пропонують не менше 300 тис. рублів.

Крім того, контрактникам обіцяно різні виплати за успішне ведення бойових дій та добові 8 тис. рублів.

У липні добровольці із Чувашії заявляли, що не отримали обіцяних грошей.

Поінформований федеральний чиновник заявив «Комерсанту» на умовах анонімності, що загони створюють за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з добровольцями. Регіональну владу просили допомогти з інформаційною підтримкою, фінансами та збиранням коштів на додаткове матеріально-технічне забезпечення, зазначив співрозмовник видання.

13 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, посилаючись на російські ЗМІ та блогерів, що Кремль доручив владі регіонів набрати як мінімум по одному батальйону добровольців замість того, щоб оголосити загальну мобілізацію.

Одночасно з формуванням добровольчих підрозділів, за даними ЗМІ, у росії також створюють підрозділи з ув’язнених, яких залучають до ПВК «Вагнера». Засудженим пропонують стати учасниками війни в обмін на гроші та помилування.