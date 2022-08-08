В МИД раскрыли реакцию на сближение Эрдогана и путина

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Туреччина була і залишається стратегічним партнером Києва. Але в українському МЗС до початку війни добре розуміли, що у Туреччини є свої інтереси.

Вони нікуди не поділися у зв’язку з нападом росії на Україну, розповів для «РБК-Україна» посол України у Туреччині Василь Боднар.

Він позитивно оцінив посередницькі послуги Стамбула, закриття Туреччиною проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарну й політичну підтримку.

Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені, — сказав посол.

Він вважає, що турки відстоюють насамперед свої інтереси та «реалізують їх в той спосіб, який можуть».

Боднар вважає, що «певним чином» Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб змусити чи стимулювати його до виконання певних домовленостей.

Але в їхньому розумінні припинення війни — це припинення бойових дій. Ми ж говоримо турецькій стороні, що нам потрібно виведення російських військ, і це основна передумова для пізніших якихось політичних дискусій чи переговорів з країною-агресором, — сказав посол України у Туреччині.

Він вважає, що не варто прямо поєднувати «зернову угоду» з перспективами мирних переговорів.

Боднар каже, що попередні намагання президента Ердоган вести одночасно переговори і з президентом Зеленським, і з росією провалилися, оскільки домовленості фактично знівелювалися масовими злочинами рф в Бучі, Ірпені і багатьох інших містах.

Переговорний процес зупинила росія, яка почала новий наступ на Донбасі, оскільки основною умовою — і на чому сторони зійшлися в Стамбулі — було те, що припинення бойових дій має бути саме на основі відведення військ. Але це було не до вподоби як Путіну, так і, якщо ми можемо так сказати, суспільству рф, оцій масі, яка хоче війни, крові і в якій злочини тільки толеруються, — сказав Боднар.

Нагадаємо, що президент Туреччини на початку серпня літав до путіна в Сочі. Згодом стало відомо, що він запропонував президенту росії організувати переговори з Володимиром Зеленським. В CNN Turk розповіли, що Ердоган «бачить позитивні зміни в діалозі з росією на Кавказі, в Сирії та в Україні»

Ініціатива експорту українського зерна Чорним морем є прикладом цього. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану путіну, що ми можемо прийняти переговори його та пана Зеленського, — заявив Ердоган за підсумками зустрічі в російському місті Сочі.

Але, за словами турецького лідера, переможця у війні в Україні не буде.