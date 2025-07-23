Переговоры Киева и Москвы: кто возглавит украинскую делегацию

Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для перемовин у Стамбулі.

Очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом до складу увійшли 14 представників Офісу президента, МЗС, ЗСУ, СБУ та ГУР.

Третій раунд переговорів делегацій росії та України розпочнеться у Стамбулі 23 липня, пише турецьке державне видання TRT Haber.

Раніше про плани розпочати переговори в середу російським пропагандистам з «Інтерфаксу» повідомили два джерела, знайомі з їхньою підготовкою.

Джерело іншого кремлівського медіа «РІА Новості» стверджує, що переговори можуть розпочатися о увечері 23 липня у палаці Чираган, «але дата і час все ще уточнюються».

Офіційно сторони поки що не повідомляли про дату переговорів.

На порядку денному повернення полонених та викрадених українських дітей, підготовка зустрічі на рівні лідерів країн для закінчення війни.