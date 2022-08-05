В Воздушных силах раскрыли типы самых опасных российских ракет

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Протиповітряна оборона вдало ліквідує більшість ракет, які росія випускає по мирних містах. У Повітряних силах України розповіли про кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.

Речника Повітряних сил України Юрія Ігнат під час брифінгу 5 серпня розповів, що небезпечними є ракети радянського зразка Х-22 та Х-31, а також «Онікс» та «Іскандер».

Ці ракети надзвичайно швидкісні, не всі ракети може збивати наша ППО існуючими засобами, які у нас є на озброєнні, — сказав речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що росія випускає по Україні також велику кількість крилатих ракет Х-101 та «Калібр».

2 серпня сім із восьми ворожих ракет було збито протиповітряною обороною. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, одну збив винищувач. На Львівщині зафіксовано влучання у зенітний ракетний комплекс.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. По місту випустили 12 ракет, ще дві збили системи ППО. Вранці було 12 ракет. Попередньо відомо, що росіяни стріляли по обласному центру із зенітно-ракетних комплексів С-300. Були пошкоджені приватні об'єкти та навчальні заклади.