Более 20 раненых, есть погибшие — войска рф в очередной раз обстреляли Николаев (ФОТО)

https://racurs.ua/n173424-bolee-20-ranenyh-est-pogibshie-voyska-rf-v-ocherednoy-raz-obstrelyali-nikolaev-foto.html

Ракурс

Мер Миколаєва повідомив, що росіяни під час обстрілу удень 5 серпня завдали значних руйнувань місту. Під вогонь потрапили приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району — площа ураження дуже велика.

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва пише, що станом на 16.00 відомо про 20 поранених. Серед них 14-річний хлопець, який в момент обстрілу знаходився біля входу до церкви.

За попередньою інформацією, поранення він отримав внаслідок розриву касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.

Незважаючи ні на що, вони не досягнуть своєї мети. Миколаїв вистоїть і світло переможе темряву, з якою вони прийшли до нас, — говорить Замазєєва.

Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби, — повідомив міський голова Сєнкевич.

Через обстріли у Миколаєві запроваджують подовжену комендантську годину. Вона діятиме з 23.00 п’ятого серпня до 5.00 восьмого серпня. Відповідне рішення не пов’язане з загрозою наступу на місто з боку військ рф. Мости розводити не будемо.

Росіяни посилюють терор Миколаєва, мешканців закликають запасатися водою та їжею. Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко.