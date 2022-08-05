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Понад 20 поранених, є загиблі — війська росії вкотре обстріляли Миколаїв
Понад 20 поранених, є загиблі — війська росії вкотре обстріляли Миколаїв (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173424-ponad-20-poranenyh-ie-zagybli-viyska-rosiyi-vkotre-obstrilyaly-mykolayiv-foto.htmlРакурс
Мер Миколаєва повідомив, що росіяни під час обстрілу удень 5 серпня завдали значних руйнувань місту. Під вогонь потрапили приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району — площа ураження дуже велика.
Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва пише, що станом на 16.00 відомо про 20 поранених. Серед них 14-річний хлопець, який в момент обстрілу знаходився біля входу до церкви.
За попередньою інформацією, поранення він отримав внаслідок розриву касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.
Незважаючи ні на що, вони не досягнуть своєї мети. Миколаїв вистоїть і світло переможе темряву, з якою вони прийшли до нас, — говорить Замазєєва.
Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби, — повідомив міський голова Сєнкевич.
Через обстріли у Миколаєві запроваджують подовжену комендантську годину. Вона діятиме з 23.00 п’ятого серпня до 5.00 восьмого серпня. Відповідне рішення не пов’язане з загрозою наступу на місто з боку військ рф. Мости розводити не будемо.
Росіяни посилюють терор Миколаєва, мешканців закликають запасатися водою та їжею. Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко.
Робимо запаси води, їжі та ліків. Хочу звернутися й до мешканців Миколаєва. Спокійно, без черг запасайтеся, бо громадський транспорт працювати не буде, магазини працювати не будуть. Прошу уваги, чуйте владу. Сьогодні транспорт працюватиме до 19.00. Маємо проблему з водою останніх два місяці. Воду набираємо зі свердловин. Робота свердловин продовжена до 20.00. Можна спокійно і без черг набрати. Прошу, зберігайте спокій, і все буде Україна, — сказав Коваленко.
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