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Ракурс
Миколаїв закривають на вихідні, бо шукатимуть зрадників. Фото: t1.ua

У Миколаєві оголосили затяжну комендантську годину — місто закривають на вихідні

5 сер 2022, 13:19
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Миколаїв закривають на вихідні — у місті триватиме затяжна комендантська година.





Комендантська година в обласному центрі розпочинається 5 серпня о 23.00 й триватиме включно до понеділка, 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час відеозвернення у Telegram.

За словами очільника області, місто закривають з метою виявлення зрадників та колаборантів, на вихідних триватиме спеціальна операція з пошуку людей, які допомагають російським військовим.

Зазначається, що об’їзд міста забезпечений через Вознесенськ, а всі пости попереджені. З обласного центру зможуть виїхати три міжнародні автобуси.

Гуляти по Миколаєву з домашніми тваринами дозволяється, лише необхідно мати при собі документи. Дітям теж дозволяється бавитися у дворі. Однак Кім просить громадян по можливості залишатися вдома.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що порушники комендантської години перебувають «на олівці» у військкоматів. На фронт їх відразу не кидатимуть, але у разі необхідності ці чоловіки перебуватимуть у першій черзі.

Джерело: Ракурс


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