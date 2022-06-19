Рейди під час комендантської години проводитимуть на Київщині

На Київщині перевірятимуть дотримання комендантської години, фото: «Гречка»

https://racurs.ua/ua/n171856-reydy-pid-chas-komendantskoyi-godyny-provodytymut-na-kyyivschyni.html

Ракурс

На Київщині комендатура разом із поліцією проводитиме рейди, щоб контролювати безпеку у регіоні вночі.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 червня, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Закликаю всіх мешканців регіону — не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23.00 до 05.00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі, — зазначив чиновник.

Також у регіоні розпочинають підготовку до осінньо-зимового періоду.