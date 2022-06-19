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Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Новомосковську
Ракетний удар по Дніпропетровщині — кількість загиблих зрослаhttps://racurs.ua/ua/n171855-raketnyy-udar-po-dnipropetrovschyni-kilkist-zagyblyh-zrosla.htmlРакурс
Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару, завданого росіянами вчора, 18 червня, по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області.
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Один із постраждалих помер у лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей, — зазначив Резніченко.
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, вранці внаслідок вибуху резервуара з паливом на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини загинув один із рятувальників, який брав участь у боротьбі зі спричиненою російським ракетним ударом пожежею. Ще кілька рятувальників тоді госпіталізували з опіками.