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Россияне нанесли ракетный удар по нефтебазе в Новомосковске

Ракетный удар по Днепропетровщине — количество погибших возросло

19 июн 2022, 13:28
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Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару, завданого росіянами вчора, 18 червня, по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області.



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Один із постраждалих помер у лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей, — зазначив Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, вранці внаслідок вибуху резервуара з паливом на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровщини загинув один із рятувальників, який брав участь у боротьбі зі спричиненою російським ракетним ударом пожежею. Ще кілька рятувальників тоді госпіталізували з опіками.

Источник: Ракурс


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