Рейды во время комендантского часа будут проводить на Киевщине

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В Киевской области будут проверять соблюдение комендантского часа, фото: «Гречка»
Рейды во время комендантского часа будут проводить на Киевщинеhttps://racurs.ua/n171856-reydy-vo-vremya-komendantskogo-chasa-budut-provodit-na-kievschine.htmlРакурс
На Київщині комендатура разом із поліцією проводитиме рейди, щоб контролювати безпеку у регіоні вночі.
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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 червня, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Закликаю всіх мешканців регіону — не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23.00 до 05.00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі, — зазначив чиновник.
Також у регіоні розпочинають підготовку до осінньо-зимового періоду.
При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, що контролюватимуть цей процес на місцях, — зазначив Кулеба.