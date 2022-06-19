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В Киевской области будут проверять соблюдение комендантского часа, фото: «Гречка»

Рейды во время комендантского часа будут проводить на Киевщине

19 июн 2022, 13:53
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На Київщині комендатура разом із поліцією проводитиме рейди, щоб контролювати безпеку у регіоні вночі.



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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 червня, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Закликаю всіх мешканців регіону — не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23.00 до 05.00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі, — зазначив чиновник.

Також у регіоні розпочинають підготовку до осінньо-зимового періоду.

При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, що контролюватимуть цей процес на місцях, — зазначив Кулеба.

Источник: Ракурс


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