США хотят изолировать россию и Китай, но половина стран G20 не поддерживает санкций

https://racurs.ua/n173423-ssha-hotyat-izolirovat-rossiu-i-kitay-no-polovina-stran-g20-ne-podderjivaet-sankciy.html

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США намагається ізолювати росію та Китай, але половина країн Групи двадцяти (G20) не підтримує санкцій проти них.

За даними Bloomberg, усередині «двадцятки» стався розкол між США та їхніми союзниками та іншими державами, які через економічні побоювання, історичні зв’язки з Москвою та недовіру до колоніальних держав не хочуть нових санкцій проти рф.

Така позиція G20 унеможливлює ініціативу США щодо обмеження світових цін на нафту з росії.

Bloomberg пише, що під час туру Південно-Східною Азією та Африкою держсекретар США Ентоні Блінкен зрозумів, що прагнення Європи та США ізолювати росію через війну з Україну поділяють далеко не всі. Першим у цьому списку є Китай, який за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення оголосив про «безмежну» дружбу з путіним, тому цьогоріч на російську нафту він витратив на 72% більше, ніж минулого року. Не можна забувати й про суперництво між США та Китаєм, яке тільки підбурив візит Ненсі Пелосі до Тайваню.

Китай — це лише вершина айсберга. Кілька днів тому прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розмовляв з путіним про перспективи розвитку торгівлі. Луїс Інасіо Лула да Сілва, лідер президентських перегонів у Бразилії, сказав, що «Україна винна у війні, так само як і росія».

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса розкритикував санкції, які ввели США. Туреччина повідомила, що покарання росії шкодить її політичним та економічним інтересам через високі втрати на енергоносії та негативний вплив на туризм.

Видання пише, що наразі триває боротьба за вплив на африканські країни. росія не втомлюється наголошувати на своїй підтримці африканських визвольних рухів, водночас розповідаючи, що саме санкції винні у відсутності продовольчої безпеки, а не блокада росіянами зернових портів України.

Китай теж намагається здобути прихильність африканських країн. Він демонструє важливість кожної окремої країни та особисто зустрічається сам-на-сам майже з усіма главами держав. Окрім того, часто для африканських країн Китай є більш привабливим ніж США, оскільки перший зосереджений на освіті та робочих місцях, а також має великі технологічні досягнення та прогрес у боротьбі з бідністю. США ж закликають орієнтуватися на цінності, демократію та права людини, що не знаходить значної підтримки.

Подібний підхід стосується не лише Африки, а й Азії та Латинської Америки, куди росія постачає свою вакцину проти Covid-19, а Китай інвестує немалі кошти.

Зараз конкуренція за вплив все більше загострюється. Як пише видання, нині ймовірність, що вдасться вплинути на держави та змінити їхні позиції доволі низька. Для цього країнам мають «запропонувати щось дуже важливе».