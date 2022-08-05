Нацбанк устранил с рынка четыре компании, имеющие 600 пунктов обмена валют

https://racurs.ua/n173422-nacbank-ustranil-s-rynka-chetyre-kompanii-imeuschie-600-punktov-obmena-valut.html

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НБУ анулював ліцензії чотирьох компаній, що охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют.

В офіційному повідомленні 5 серпня Національний банк оголосив про заходи впливу до чотирьох фінансових компаній, які здійснюють обмін валют — у них відкликали (анулювали) ліцензії.

Йдеться про:

ТОВ «ФК «Константа М»;

ТОВ «ДСД Фінанс»;

ТОВ «24 Онлайн»;

ТОВ «Фінансова гарантія».

Ці компанії-порушниці, за даними Нацбанку, охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют.

Ще дві компанії оштрафовані — по 151 тис. грн кожна.

Раніше для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют. Обмінникам заборонили виставляти курси на табло та зобов’язали вести відеоспостереження.

Нагадаємо, що через декілька днів після встановлення нового офіційного курсу гривні та вказаних вище обмежень валютний ринок просів.